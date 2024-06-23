Возьмите 2 яйца и немного муки. Невероятно вкусный пирог с клубникой: всё смешал и готово

Клубника — это ягода, которая обладает множеством полезных свойств. Она содержит антоцианы и другие антиоксиданты, которые помогают защитить клетки от свободных радикалов и предотвратить развитие хронических заболеваний.
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