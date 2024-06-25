ЦБ может начать регулировать рассрочку до конца 2024 года

Банк России разрабатывает законопроект, регулирующий сервисы рассрочки — поправки, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, планируется принять до конца 2024 года, заявили в пресс-службе ЦБ “Известиям”.
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