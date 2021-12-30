Евгений Гришковец избран председателем Общественного совета при ФСИН

Вчера во время заседания Общественной палаты РФ прозвучало имя писателя и актёра Евгения Гришковца. Его назначили на пост председателя Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний, что для самого Евгения стало неожиданностью.
Вчера во время заседания Общественной палаты РФ прозвучало имя писателя и актёра Евгения Гришковца. Его назначили на пост председателя Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний, что для самого Евгения стало неожиданностью.
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