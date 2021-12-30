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Евгений Гришковец избран председателем Общественного совета при ФСИН

Евгений Гришковец избран председателем Общественного совета при ФСИН

Вчера во время заседания Общественной палаты РФ прозвучало имя писателя и актёра Евгения Гришковца. Его назначили на пост председателя Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний, что для самого Евгения стало неожиданностью.

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