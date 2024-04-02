В селе Холуй Южского района на время паводка перекрыли один из мостов

Прокуратура взяла на контроль обеспечение сельчан продуктами и товарами первой необходимости. Администрация Южского рйона сообщила, что в Холуе полностью перекрыто движение по старому пешеходному деревянному мосту через Тезу.
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