Число политэмигрантов, надо ли возвращать релокантов и переезд из России в США

1. Житель Лондона Клемент Таралевич пишет, что настоящих буйных мало — подавляющее большинство релокантов к политике отношения не имеет: The Economist приводят цифру количества русских в Британии — всего 80 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии