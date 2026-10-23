«Я просто люблю машины». Алонсо высказался о тестах перед ДакаромОткрытый источникПосле недавних заявлений о том, что он не сможет подготовиться к Дакару в январе 2027 года из-за занятости в Формуле 1, Фернандо Алонсо неожиданно провёл тесты с Prodrive в Марокко.
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