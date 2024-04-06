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«Гол на миллион» от Winline: реальный шанс забить и выиграть миллион!

«Гол на миллион» от Winline: реальный шанс забить и выиграть миллион!

Если вы любите делать прогнозы на матчи РПЛ, то теперь это может принести вам шанс выйти на поле в перерыве Winline Матча тура, забить мяч в пустые ворота и выиграть до одного миллиона рублей! С самого начала сезона Winline запустил акцию «Гол на миллион», в которой любой взрослый человек может выиграть разнообразные призы, включая главный – миллион рублей! Сперва нужно зарегистрироваться на официальном сайте игры «Гол на миллион» и делать прогнозы на результаты предстоящих матчей.

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