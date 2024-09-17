В последние дни на Западе только и разговора, что о «плане победы» Зеленского, включающего в себя не только нанесение ударов по целям в России с помощью дальнобойного оружия производства США, Великобритании и Франции, но и согласие Киева на частичное прекращение огня на отдельных участках ЛБС.
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