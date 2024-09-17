Фрагментация войны. Почему Зеленский согласился на частичное прекращение огня?

В последние дни на Западе только и разговора, что о «плане победы» Зеленского, включающего в себя не только нанесение ударов по целям в России с помощью дальнобойного оружия производства США, Великобритании и Франции, но и согласие Киева на частичное прекращение огня на отдельных участках ЛБС.