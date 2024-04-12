Космических рекордов от рынка в пятницу ждать не стоит

Российский фондовый рынок в предыдущий торговый день, переписал новый годовой максимум, но закрылся практически «в ноль», удержавшись в «зеленом поле»: по итогам дня индекс МосБиржи подрос на символические 0,01% - до 3439,53 пункта, индекс РТС вырос на 0,26%, состави 1162,36 пункта.