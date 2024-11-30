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Кирилл Кабанов: Рассуждение главы ВТБ А.Костина о том, как будет и будет ли вообще "дышать" наша экономика без мигрантов, вызывает принципиальное недопонимание

Кирилл Кабанов: Рассуждение главы ВТБ А.Костина о том, как будет и будет ли вообще "дышать" наша экономика без мигрантов, вызывает принципиальное недопонимание

Кирилл Кабанов задает вопросы Рассуждение главы ВТБ А.Костина, вторящие генеральной линии ЦБ, о том, как будет и будет ли вообще "дышать" наша экономика без мигрантов, вызывает принципиальное недопонимание.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Назначили крайнего. А их много. Почти вся дума. И половина правительства.
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1 час.
валерий тишков
Это же точка зрения ростовщика
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40 мин.
Наталия Шумакова
Все эти костины уже кость в горле у народа. Дышать не дают эти ненасытные, ущербные упыри.
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21 мин.

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