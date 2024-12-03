Лев Лещенко впервые высказался о разводе Алсу с Яном Абрамовым, озвучив точную причину

В августе этого года Алсу развелась с Яном Абрамовым. Певица и бизнесмен прожили в браке 18 лет. Перемены в личной жизни исполнительницы хита «Я учусь не бояться» прокомментировал близкий друг ее семьи — 82-летний Лев Лещенко.
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