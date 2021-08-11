Лучшее фото районного парка и сквера Москвы появится на картах "Тройка"

В Москве начался конкурс на лучшую фотографию скверов и парков, созданных по программе "Мой район". Победивший снимок разместят на лимитированной "Тройке", тираж которой выпустят в конце сентября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В Москве начался конкурс на лучшую фотографию скверов и парков, созданных по программе "Мой район". Победивший снимок разместят на лимитированной "Тройке", тираж которой выпустят в конце сентября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
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