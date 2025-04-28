Массовые отравления школьников в Мангистау: как изменят контроль за питанием

В министерстве здравоохранения Казахстана сообщили, что ситуация с массовыми отравлениями школьников в Мангистауской области показала необходимость изменения подходов в госконтроле за организацией питания, передает inAktau.
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