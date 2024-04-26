Основатель СДЭК договорился о продаже своей доли в компании

Основатель, генеральный директор и мажоритарный владелец логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт договорился о продаже своей доли в компании, сообщают «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники.
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