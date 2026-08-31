Аксаков объяснил слухи о заморозке вкладов

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что заморозки банковских вкладов в России не будет, а слухи об этом назвал попыткой «раскачать рынок».
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