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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Мэрия Тюмени не нашла желающих следить за уровнем воды в мелеющей Туре

На торги по оказанию услуг по отслеживанию состояния окружающей среды в Тюмени, в частности — уровня воды в реке Туре, объявленные мэрией города, не заявилось ни одного подрядчика, из-за чего аукцион не состоялся.

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