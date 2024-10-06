Мэрия Тюмени не нашла желающих следить за уровнем воды в мелеющей Туре

На торги по оказанию услуг по отслеживанию состояния окружающей среды в Тюмени, в частности — уровня воды в реке Туре, объявленные мэрией города, не заявилось ни одного подрядчика, из-за чего аукцион не состоялся.
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