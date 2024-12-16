Где на этой неделе будут проводиться бесплатные стоматологические консультации

Мобильные бригады врачей-специалистов продолжают предоставлять населению бесплатные профилактические консультации, финансируемые из фонда профилактических мероприятий Национальной компании медицинского страхования.
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