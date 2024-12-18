Крымские десантники уничтожили танк Abrams в Курской области

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Расчет беспилотников крымских десантников уничтожил танк Abrams американского производства, который украинские военнослужащие использовали в районе Новоивановки в Курской области, сообщили в Минобороны РФ, "В Суджанском районе Курской области расчеты БПЛА десантников гвардейского десантно-штурмового Донского.
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