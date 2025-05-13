Россия спрячет санкции в индонезийский контейнер. Москва и Джакарта обсудили логистику под присмотром ГК «Дело» и FESCO

Россия и Индонезия должны стать ближе друг к другу. К такому выводу пришли участники расширенного заседания межправительственной комиссии, которую, к слову, возглавил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии