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Новости Тамбова

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Тамбовский областной суд подтвердил вину бывшей сотрудницы МичГАУ по делу о мошенничестве

Тамбовский областной суд подтвердил вину бывшей сотрудницы МичГАУ по делу о мошенничестве

Тамбовский областной суд подтвердил вину бывшего начальника управления по воспитательной и социальной работе, а также председателя первичной профсоюзной организации Мичуринского государственного аграрного университета по делу о мошенничестве.

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