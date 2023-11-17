Собянин: В Москве реализован беспрецедентный образовательный проект для врачей

Реализация образовательных проектов повышает качество лечения пациентов Столичные врачи имеют возможность повышать свою квалификацию благодаря образовательным программам, реализуемым правительством Москвы.
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