Хабаровская делегация высоко оценила опыт поддержки инноваций в Китае

Во время визита в Китай делегация Хабаровского края, возглавляемая заместителем председателя правительства региона Марией Авиловой, ознакомилась с деятельностью предприятий-резидентов Особой зоны экономического и технологического развития (ОЭЗ) в городе Гуанчжоу.