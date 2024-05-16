Хабаровская делегация высоко оценила опыт поддержки инноваций в Китае

Во время визита в Китай делегация Хабаровского края, возглавляемая заместителем председателя правительства региона Марией Авиловой, ознакомилась с деятельностью предприятий-резидентов Особой зоны экономического и технологического развития (ОЭЗ) в городе Гуанчжоу.
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