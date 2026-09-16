«Тучка домой не вернётся»: расследование причины массовой гибели собак после их прививки

Больше месяца хозяева собак по всей России сообщают о гибели питомцев после прививки вакциной «Мультикан-8» 20 серии - с аналогичными симптомами погибли десятки животных.
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Надо теперь проверить проверки, и не допускать больше такие вакцины к продаже. Хорошо, что сейчас это все отследить хотя бы можно
Это ещё хорошо партии остановили конкретные