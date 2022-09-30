Закон, порядок, государство

682 подписчика

В Тамбовской области полицейские задержали наркокурьера, перевозившего крупную партию наркотиков

В Тамбовской области полицейские задержали наркокурьера, перевозившего крупную партию наркотиков

Днем 28 сентября в ходе полученной оперативной информации сотрудники подразделения наркоконтроля МО МВД России «Мичуринский» в кратчайшие сроки подготовили оперативное мероприятие с привлечением коллег из ГИБДД для задержания наркокурьера, перевозившего особо крупную партию наркотиков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх