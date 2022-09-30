В Тамбовской области полицейские задержали наркокурьера, перевозившего крупную партию наркотиков

Днем 28 сентября в ходе полученной оперативной информации сотрудники подразделения наркоконтроля МО МВД России «Мичуринский» в кратчайшие сроки подготовили оперативное мероприятие с привлечением коллег из ГИБДД для задержания наркокурьера, перевозившего особо крупную партию наркотиков.
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