В Тамбовской области полицейские задержали наркокурьера, перевозившего крупную партию наркотиков

Днем 28 сентября в ходе полученной оперативной информации сотрудники подразделения наркоконтроля МО МВД России «Мичуринский» в кратчайшие сроки подготовили оперативное мероприятие с привлечением коллег из ГИБДД для задержания наркокурьера, перевозившего особо крупную партию наркотиков.