Крымские дроноводы уничтожили орудие М-777 и автомобиль с боевиками ВСУ на правом берегу Днепра

Операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Днепр» уничтожили орудие М-777 и автомобиль с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области Расчеты ударных БпЛА войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» круглосуточно ведут боевую работу по уничтожению противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.