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Крымская газета

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Крымские дроноводы уничтожили орудие М-777 и автомобиль с боевиками ВСУ на правом берегу Днепра

Крымские дроноводы уничтожили орудие М-777 и автомобиль с боевиками ВСУ на правом берегу Днепра

Операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Днепр» уничтожили орудие М-777 и автомобиль с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области Расчеты ударных БпЛА войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» круглосуточно ведут боевую работу по уничтожению противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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