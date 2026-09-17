Крымские дроноводы уничтожили орудие М-777 и автомобиль с боевиками ВСУ на правом берегу Днепра

Операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Днепр» уничтожили орудие М-777 и автомобиль с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области Расчеты ударных БпЛА войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» круглосуточно ведут боевую работу по уничтожению противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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