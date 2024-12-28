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Царьград

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В Запорожье более 397 взрывов за сутки: пострадала инфраструктура

В Запорожье более 397 взрывов за сутки: пострадала инфраструктура

Иван Федоров сообщил о повреждениях инфраструктуры в контролируемой ВСУ части Запорожской области после 397 взрывов за сутки.

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