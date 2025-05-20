Операторы FPV-дронов группы «Днепр» ликвидировали танк ВСУ на ореховском направлении

Также был уничтожен расчет БПЛА противника Операторы FPV-дронов 19-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» ликвидировали танк украинской армии на ореховском направлении в Запорожской области.
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