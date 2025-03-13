Младший сержант Болотников уничтожил пулемет ВСУ и занял важный рубеж

Министерство обороны РФ В зоне проведения спецоперации группа российских штурмовиков под командованием младшего сержанта Николая Болотникова выбила боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с тактически значимых позиций.
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