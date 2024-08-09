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В Татарстане снизилось число погибших в происшествиях на воде

За 2024 год в Татарстане на воде погибли 50 человек. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» о мерах безопасности на воде и соблюдении правил плавания на маломерных судах в Республике Татарстан рассказал главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

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