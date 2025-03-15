«Есть нюансы»: мир с Россией больше нужен США, чем Украине

NYT: Кремль по «закрытым каналам» выдвигает Белому дому жесткие условия прекращения огня Константин Ольшанский Фото: Софья Липенкова/ТАСС Заявление Владимира Путина о возможном прекращении огня в Украине раскололо западных экспертов и журналистов.
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