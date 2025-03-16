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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Крупное обновление Conan Exiles скорректирует поведение спутников, улучшит боеву...

Крупное обновление Conan Exiles скорректирует поведение спутников, улучшит боеву...

Крупное обновление Conan Exiles скорректирует поведение спутников, улучшит боевую систему и добавит новые возможностиВ игре Conan Exiles уже 25 марта выйдет большой патч, который изменит производительность, улучшит ИИ неигровых персонажей и спутников, а также добавит новый, более удобный компас, который упростит ориентирование.

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