Крупное обновление Conan Exiles скорректирует поведение спутников, улучшит боеву...

Крупное обновление Conan Exiles скорректирует поведение спутников, улучшит боевую систему и добавит новые возможностиВ игре Conan Exiles уже 25 марта выйдет большой патч, который изменит производительность, улучшит ИИ неигровых персонажей и спутников, а также добавит новый, более удобный компас, который упростит ориентирование.