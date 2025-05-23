Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Боец Комбо сообщил об поражении бронеавтомобиля Kirpi в Херсонской области

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов бригады «Конвой Е. И. В.» добровольческого корпуса вместе с соседним подразделением уничтожили украинский бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства в Херсонской области.

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