Боец Комбо сообщил об поражении бронеавтомобиля Kirpi в Херсонской области

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов бригады «Конвой Е. И. В.» добровольческого корпуса вместе с соседним подразделением уничтожили украинский бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства в Херсонской области.
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