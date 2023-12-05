В Великом Новгороде 23-летний мужчина выпал из окна девятого этажа

Без вариантов: смерть наступила до приезда "скорой помощи". По предварительной версии специалистов следственного отдела по Великому Новгороду Следственного управления СК РФ по Новгородской области, это не самоубийство, а несчастный случай, .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии