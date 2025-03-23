Сегодня отличный день, чтобы устроить себе маленькое путешествие В Симферополе +12 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +11 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +11 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +10 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +10 и небольшой дождьВ Ялте +9 и малооблачноВ Алу.
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