Харрис заявила, что является "темной лошадкой" в предвыборной гонке

Вице-президент США и претендент на пост президента страны от Демократической партии Камала Харрис, невзирая на благоприятные результаты опросов общественного мнения, назвала себя "темной лошадкой" предвыборной гонки.
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