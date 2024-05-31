Филиппо: Создание Макроном коалиции инструкторов станет объявлением войны РФ

Отправка иностранных инструкторов на Украину де-факто станет объявлением войны Российской Федерации. Об этом заявил руководитель политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя информацию о намерении президента Франции Эммануэля Макрона создать европейскую коалицию для отправки в страну военных инструкторов.