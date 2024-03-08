Около 4,7 млн обращений поступило в службу 115 в 2023 году

В 2023 году в службу 115 поступило около 4,7 млн обращений. Об этом рассказал начальник отдела по работе с обращениями граждан, СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Юрий Долгошей, пишет БЕЛТА.
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