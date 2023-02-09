Дуайт Йорк: «В «МЮ»-99 никто из нынешней команды не пробился бы. Рэшфорда мы с Коулом усадили бы на скамейку, шансов против Гиггза и Бекхэма тоже нет»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк сравнил его команду с нынешней. – Кто из текущего состава мог бы попасть в «МЮ» вашего времени, в частности 1999 года? – Большинство из тех, с кем я играл, пробились бы в состав этого «МЮ», а вот из нынешнего состава в мою команду никто бы не попал.