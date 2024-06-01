В войсках ЮВО стартовал летний период обучения

В летнем периоде обучения усилия органов военного управления будут направлены на повышение профессионализма офицерского состава, достижение слаженности подразделений, организацию взаимодействия между частями и соединениями видов и родов войск.
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