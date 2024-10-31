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Глава МИД Армении: осталось согласовать одну-две формулировки договора с Баку

Глава МИД Армении: осталось согласовать одну-две формулировки договора с Баку

Еревану и Баку осталось согласовать одну-две формулировки текста мирного договора. С соответствующим заявлением выступил руководитель министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, информирует РИА Новости.

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