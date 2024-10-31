Глава МИД Армении: осталось согласовать одну-две формулировки договора с Баку

Еревану и Баку осталось согласовать одну-две формулировки текста мирного договора. С соответствующим заявлением выступил руководитель министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, информирует РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии