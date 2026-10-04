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Контрафронт

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Индия: три человека были убиты и еще один ранен в Парсе, округ Саран, штат Бихар, в ночные часы 3...

Индия: три человека были убиты и еще один ранен в Парсе, округ Саран, штат Бихар, в ночные часы 3 октября в результате столкновения двух конкурирующих группировок.

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