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Власти Нягани в пятый раз провалили торги на перевозчика в аэропорт — несмотря на решение суда и жалобы губернатору

Власти Нягани в пятый раз провалили торги на перевозчика в аэропорт — несмотря на решение суда и жалобы губернатору

Администрация Нягани в пятый раз не смогла найти подрядчика для автобусных перевозок из аэропорта, несмотря на решение суда, обязывающего муниципалитет решить проблему транспортной доступности аэрогавани, а также многочисленных жалоб жителей, дошедших до главы региона.

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