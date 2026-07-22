Власти Нягани в пятый раз провалили торги на перевозчика в аэропорт — несмотря на решение суда и жалобы губернатору

Администрация Нягани в пятый раз не смогла найти подрядчика для автобусных перевозок из аэропорта, несмотря на решение суда, обязывающего муниципалитет решить проблему транспортной доступности аэрогавани, а также многочисленных жалоб жителей, дошедших до главы региона.