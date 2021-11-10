gorod55

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Опасно. Омичей попросили не выходить на тонкий лед

Опасно. Омичей попросили не выходить на тонкий лед

В Омске начали проверять, выходят ли жители на тонкий лед. Для этого в городе создали комиссию, в которую вошли сотрудники департамента общественной безопасности, управления дорожного хозяйства и благоустройства и ГИМС МЧС России по Омской области.

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