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Кержаков, Ерохин и Медведев посетили «Шоу Воли» на ТНТ. Гендиректор «Зенита» ответил о возможных трансферах: «Де Йонг без контракта. Летучий голландец»

Кержаков, Ерохин и Медведев посетили «Шоу Воли» на ТНТ. Гендиректор «Зенита» ответил о возможных трансферах: «Де Йонг без контракта. Летучий голландец»

Вратарь Михаил Кержаков, полузащитник Александр Ерохин и генеральный директор клуба Александр Медведев стали гостями шоу Павла Воли.

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