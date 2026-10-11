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ФедералПресс

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Россиянам назвали самые востребованные в стране профессии

Россиянам назвали самые востребованные в стране профессии

МОСКВА, 11 октября, ФедералПресс. По данным за сентябрь, российский рынок труда демонстрировал особенно высокую активность в ряде ключевых отраслей – ретейле, промышленности, строительстве, логистике, туризме и сфере общественного питания.

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