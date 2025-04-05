IFQ: собиравшиеся воевать с Россией украинцы бегут от службы в ВСУ

Итальянская Il Fatto Quotidiano недоумевает, как вышло так, что желавшие войны теперь бегут от неё.В западной прессе понемногу открывают для себя истинное положение дел на Украине по мере того, как рассеивается пропагандистский дым заверений в скорой и неизбежной победе киевского режима на поле боя.