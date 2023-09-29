Тюмень и Тобольск присоединились к программе «Гостеприимные города»

Тюмень и Тобольск стали участниками образовательной программы в сфере туризма «Гостеприимные города», которая направлена на повышение качества сервиса и развитие туристического потенциала регионов России.
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