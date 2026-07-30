Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 396 подписчиков

«Дом спорта» и «Арена ГТО» откроются на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ-2026

«Дом спорта» и «Арена ГТО» откроются на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ-2026

Министерство спорта России представит на выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) 2026 года, два тематических павильона - «Дом спорта» и «Арена ГТО».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии