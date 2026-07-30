«Дом спорта» и «Арена ГТО» откроются на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ-2026

Министерство спорта России представит на выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) 2026 года, два тематических павильона - «Дом спорта» и «Арена ГТО».
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