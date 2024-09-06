Популярности опасной сексуальной игры у людей младше 35 лет объяснили

Более половины молодых людей в возрасте 18-35 лет практикуют удушение во время секса. Об этом рассказала соучредитель и директор австралийского проекта по профилактике насилия It's Time We Talked Мари Крэбб.
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