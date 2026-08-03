Совкомбанк запустил акцию для бизнеса с выгодными условиями

Совкомбанк с 3 августа запускает акцию «Успешный успех» для бизнеса. Новые клиенты могут открыть расчетный счет и получать обслуживание на выгодных условиях — тариф «Успех» за 1000 рублей вместо 1780, а также бесплатные переводы и платежи.
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