Совкомбанк запустил акцию для бизнеса с выгодными условиями

Совкомбанк с 3 августа запускает акцию «Успешный успех» для бизнеса. Новые клиенты могут открыть расчетный счет и получать обслуживание на выгодных условиях — тариф «Успех» за 1000 рублей вместо 1780, а также бесплатные переводы и платежи.